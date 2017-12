MÄRKTE-Konjunkturdaten helfen Wall Street zum Handelsbeginn

Frankfurt, 21. Dez (Reuters) - Ein anhaltend starkes Wirtschaftswachstum ermuntert Anleger zum Einstieg bei US-Firmen. Nach Verabschiedung der größten US-Steuerreform seit den 1980er Jahren, in deren Vorfeld die Aktienindizes von Rekord zu Rekord geeilt waren, hielten sich die Kursgewinne an der Wall Street zum Handelsstart am Donnerstag aber in Grenzen. Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten jeweils 0,3 Prozent zu.

“Der Markt schaut auf Faktoren jenseits der Steuerreform”, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Brokerhauses First Standard Financial. Ermutigende Konjunkturdaten hellten die Stimmung der Anleger auf. Die weltgrößte Volkswirtschaft wuchs im dritten Quartal mit einem Plus von 3,2 Prozent zwar etwas weniger kräftig als gedacht. Dennoch war es der stärkste Anstieg seit Anfang 2015. Die nach monatelangem Tauziehen verabschiedete US-Steuerreform beinhaltet unter anderem eine Senkung der Körperschaftssteuer auf 21 von 35 Prozent.

Gegen den Trend fielen die Aktien von Bed, Bath & Beyond um mehr als zwölf Prozent. Der Gewinnrückgang des US-Einrichtungshauses fiel mit 51,5 Prozent zwar geringer aus als befürchtet. Die Analysten der Bank JPMorgan monierten aber die sinkenden Gewinnmargen. Sie sagten für 2018 anhaltend großen Konkurrenzdruck voraus.

Die Papiere von Conagra verteuerten sich dagegen um 2,8 Prozent. Der Anbieter von Bertolli-Pastasaucen steigerte den Quartalsgewinn um überraschend starke 83 Prozent. Das Umsatzplus fiel mit vier Prozent ebenfalls höher aus als gedacht. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)