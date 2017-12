MÄRKTE-Wall Street kaum verändert - Blockchain-Werte stürzen ab

Frankfurt/New York, 22. Dez (Reuters) - Am letzten Handelstag vor Weihnachten lassen es US-Anleger ruhig angehen. Die Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 kamen zur Eröffnung am Freitag kaum vom Fleck. Mit 24.764 Punkten, 6957 Zählern und 2685 Stellen blieben sie allerdings auf Tuchfühlung mit ihren jeweiligen Rekordhochs. Die Grundstimmung sei unverändert gut, sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Janlyn. Die Konjunktur laufe rund und die heiß ersehnte US-Steuerreform sei endlich verabschiedet.

Zu den Verlierern am US-Aktienmarkt zählte Nike mit einem Kursminus von 7,1 Prozent. Damit steuern die Papiere de Sportartikel-Herstellers auf den größten Tagesverlust seit fünfeinhalb Jahren zu. Das schwächelnde Geschäft auf dem Heimatmarkt brockte dem Adidas-Rivalen einen Gewinnrückgang ein. Der Absatz in dieser Region werde sich erst noch verschlechtern, bevor es wieder aufwärts gehe, prognostizierten die Analysten der Bank JPMorgan. Sie rechneten für 2018 mit stagnierenden Umsätzen in Nordamerika.

Parallel dazu brachte ein gut 30-prozentiger Kurssturz von Bitcoin Long Island Iced Tea, LongFin, Marathon, Overstock.com, RiotyRIOT.O>, Social Reality, Square und Xunlei ins Trudeln. Die Aktien dieser Unternehmen, die sich mit der Blockchain-Technologie beschäftigen, auf der Bitcoin und andere Cyber-Devisen basieren, brachen um bis zu 0,5 Prozent ein. Nachdem der Hype um Kryptowährungen der Branche in den vergangenen Monaten teilweise dreistellige prozentuale Kursgewinne beschert habe, folge nun ein Ausverkauf, sagte ein Börsianer. Bitcoin verbilligte sich am Freitag auf bis zu 10.803 Dollar, nachdem die Cyber-Devisen vor wenigen Tagen noch für rund 20.000 Dollar den Besitzer gewechselt hatte. (Reporter: Hakan Ersen; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)