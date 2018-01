MÄRKTE-Dow Jones steigt zur Eröffnung erstmals über 26.000 Punkte

New York, 16. Jan (Reuters) - Die anhaltende Rekordjagd an den US-Börsen hat den New Yorker Leitindex Dow Jones zu Handelsbeginn am Dienstag erstmals über die Marke von 26.000 Punkten getrieben. Neben dem seit Wochen vorherrschenden Konjunkturoptimismus sorgte die an Fahrt aufnehmende Berichtssaison für zusätzlichen Schub. Überraschend hohe Quartalsgewinne bei den Börsenschwergewichten Citigroup und UnitedHealth ermutigten die Anleger. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 26.020 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,5 Prozent auf 2801 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,7 Prozent auf 7315 Punkte zu.

Es gehe nicht nur darum, dass das vergangene Quartal stark gewesen sein dürfte. Die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump liefere weiteren Antrieb, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. “Die Anleger brennen darauf, mehr über die Auswirkungen auf die künftigen Gewinne zu hören.” UnitedHealth überzeugte damit bereits am Markt. Der größte US-Gesundheitsversicherer konnte seinen Gewinn im vierten Quartal 2017 mehr als verdoppeln und hob seine Prognose für 2018 an. Die Aktie legte 1,9 Prozent zu.

Der Citigroup brockte eine Einmalbelastung im Zuge der Steuerreform zwar im vierten Quartal einen Milliardenverlust ein. Operativ lief das Geschäft aber rund und besser als von Experten erwartet. Zudem profitiert die viertgrößte US-Bank künftig von einer sinkenden Steuerlast. Die Aktie stieg um 1,4 Prozent. (Reporter: Sruthi Shankar; bearbeitet von Christian Götz; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236.)