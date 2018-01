MÄRKTE-US-Regierungsstillstand lastet auf Wall Street

New York, 22. Jan (Reuters) - US-Anleger haben wegen des Haushaltsnotstands in den USA zum Wochenbeginn nur vorsichtig agiert. Eine Abstimmung im Senat über einen Übergangsetat wurde auf Montagmittag (Ortszeit, 18.00 Uhr MEZ) verschoben. “Wir gehen davon aus, dass sie sich zusammenraufen und einen Kompromiss erzielen. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft hängen davon ab, wie lange es dauert”, sagte Analyst Scott Brown von der Finanzfirma Raymond James. Investoren konzentrierten sich daher auf Nachrichten von Unternehmen, insbesondere Übernahmen in der Pharmabranche.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,3 Prozent im Minus bei 25.983 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 lag 0,1 Prozent tiefer bei 2808 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte dagegen 0,1 Prozent auf 7337 Stellen zu.

Die Papiere von Juno Therapeutics gewannen 27 Prozent an Wert nachdem der US-Biotechkonzern Celgene den Komplettkauf für neun Milliarden Dollar ankündigte. Bioverativ schossen gar 63 Prozent in die Höhe. Sanofi will die auf die Behandlung von Bluterkrankheiten spezialisierte Firma für 11,6 Milliarden Dollar übernehmen.

Zudem will der Versicherer AIG den Rückversicherer Validus für 5,6 Milliarden Dollar kaufen. Die Aktien von Validus lagen 44 Prozent im Plus, AIG dagegen ein Prozent im Minus. (Büros Bangalore und New York; geschrieben von Kerstin Dörr; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)