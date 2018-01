MÄRKTE-Wall Street weiter in Rekordlaune

New York, 24. Jan (Reuters) - Ein schwacher Dollar und Erleichterung über das Quartalsergebnis von GE haben am Mittwoch die Anleger in New York in Kauflaune versetzt. Der Dow-Jones-Index zog in den Anfangsminuten um 0,4 Prozent auf ein frisches Rekordhoch von 26.321 Punkte an. Auch der breiter gefasste S&P500 stieg um 0,3 Prozent auf die neue Bestmarke 2847 Zähler. Der Nasdaq kletterte um 0,3 Prozent auf 7480 Punkte - ebenfalls ein Rekordhoch. “GE war einen Tick besser, als an der Wall Street erwartet”, sagte ein Börsianer. Der niedrige Wechselkurs verbilligt die Exporte der US-Firmen auf dem Weltmarkt.

GE zogen im Dow weiter um über zwei Prozent an, nachdem sie schon am Dienstag erstmals nach sechs Tagen im Plus geschlossen hatten. Altlasten aus dem Versicherungsgeschäft und die Steuerreform in den USA haben dem Siemens-Rivalen im vierten Quartal zehn Milliarden Dollar Verlust eingebrockt. Schon vor einer Woche hatte GE vor Belastungen aus alten Lebens- und Krankenversicherungen gewarnt, was den Kurs stark unter Druck gesetzt hatte.

Mit der Ankündigung höherer Kapazitäten schürte United Continental die Furcht der Anleger vor den Folgen eines Preiskrieges für die Gewinnentwicklung der US-Fluggesellschaften. Die Aktien verloren über neun Prozent. Auch die Papiere der Rivalen Jetblue Airways, Delta, Amercian Airlines und Southwest Airlines gerieten in den Sog und büßten vier bis sechs Prozent ein.

Enttäuschende Geschäftszahlen drückten Texas Instruments um über acht Prozent ins Minus. (Reporter: Sruthi Shankar in Bangalore und Andrea Lentz in Frankfurt; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)