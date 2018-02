MÄRKTE-Wall Street eröffnet schwächer - Nervosität bleibt hoch

New York, 08. Feb (Reuters) - Die Sorgen vor einem Nachbeben der jüngsten Börsenturbulenzen haben US-Anleger am Donnerstag in Schach gehalten. “Die Unsicherheit bei Investoren ist nach wie vor groß und es besteht die Gefahr weiterer Rücksetzer”, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Brokerhaus Oanda. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel um 0,3 Prozent auf 24.804 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 notierte mit 2680 Zählern 0,1 Prozent schwächer. Dagegen rückte der Index der Technologiebörse Nasdaq um 0,3 Prozent auf 7069 Stellen vor.

Die Nervosität der Anleger war zwar nicht mehr so hoch wie zu Wochenbeginn. Mit rund 25 Punkten notierte der US-Volatilitätsindex VIX aber immer noch mehr als doppelt so hoch wie in den vergangenen Monaten.

Unter den Einzelwerten waren vor allem die Aktien von Twitter gefragt. Sie schossen um 27,5 Prozent in die Höhe, nachdem der Kurznachrichtendienst im Quartal erstmals schwarze Zahlen geschrieben hat.

Um 28 Prozent nach oben ging es auch für die Aktien des Essenslieferanten GrubHub, bei dem die KFC-Mutter Yum Brands einsteigen will.

In die Knie gingen dagegen die an der Wall Street notierten Titel der israelischen Ratiopharm-Mutter Teva, sie brachen um 11,7 Prozent ein. Der Arzneimittelhersteller kämpft mit einem zunehmenden Preisdruck bei Nachahmermedikamenten und verzeichnete deshalb im vergangenen Geschäftsjahr einen operativen Verlust von 17,5 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von 2,2 Milliarden Dollar vor Jahresfrist. (Reporter: Tanya Agrawal in Bangalore und Patricia Uhlig in Frankfurt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)