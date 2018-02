MÄRKTE-Wall Street eröffnet höher - Cisco auf 17-Jahres-Hoch

New York, 15. Feb (Reuters) - Wie schon in Europa haben auch die Anleger an der Wall Street zur Handelseröffnung am Donnerstag die zuletzt aufkeimenden Inflationsängste abgeschüttelt. Der Dow Jones stieg um 0,9 Prozent auf 25.114 Zähler, der S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 2117 Punkte zu und der Nasdaq gewann 0,8 Prozent auf 7200 Punkte. Selbst der Anstieg der Renditen am Rentenmarkt bringe den Markt nicht aus der Ruhe, sagte ein Börsianer. “Bei dem Ausverkauf vorige Woche wurde schon einiges eingepreist, was jetzt erkennbar ist.” Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries erreichte zeitweise mit über 2,94 Prozent den höchsten Stand seit gut vier Jahren.

Die US-Erzeugerpreise waren im Januar in der Kernrate unter anderem ohne Lebensmittel und Energie gegenüber dem Vormonat mit 0,4 Prozent stärker als mit 0,2 Prozent erwartet gestiegen. Die Gesamtrate fiel mit ebenfalls 0,4 Prozent wie gedacht aus. Die Konjunkturindizes für die Großräume New York und Philadelphia fielen durchwachsen aus, bewegten die Kurse zunächst ebenso wenig wie der überraschende Rückgang der Industrieproduktion.

Mit einem Run auf die im Dow gelisteten Aktien von Cisco reagierten die Anleger auf den erste Anstieg eines Quartalsumsatzes seit mehr als zwei Jahren. Die Titel schossen um sieben Prozent in die Höhe auf 45,13 Dollar. Das war der höchste Stand seit Dezember 2000. Zahlreiche Analysten erhöhten ihre Kursziele für die Aktien.