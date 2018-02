MÄRKTE-Wall Street eröffnet vor Fed-Protokollen leicht im Plus

New York, 21. Feb (Reuters) - Vor der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed am Abend (MEZ) haben sich die Anleger an der Wall Street zurückgehalten. Der Dow Jones kam zur Eröffnung kaum vom Fleck und notierte bei 25.024 Punkten 0,2 Prozent höher. Damit machte er nur einen kleinen Teil der Verluste vom Dienstag gut. Der S&P500 stieg um 0,3 Prozent auf 2725 Stellen, der Nasdaq-Composite legte 0,5 Prozent auf 7272 Zähler zu.

“Viele hoffen, aus der Mitschrift (des Fed-Protokolls) herauslesen zu können, wie oft und wie stark die Fed noch an der Zinsschraube drehen wird”, sagte ein Börsianer. Die Fed hatte bei ihrer Sitzung Ende Januar die Zinsen unverändert gelassen, aber weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Anfang Februar hatten Spekulationen auf eine stärkeren Preisantrieb damit höheren Zinsen zu einem Ausverkauf an der Wall Street und an anderen Börsen geführt.

“Die Investoren neigen derzeit dazu, eher drei bis vier Zinserhöhungen in diesem Jahr zu erwarten als nur zwei oder drei”, sagte Craig Erlam, Marktanalyst beim Online-Broker Oanda. Der Chef der Fed von Philadelphia, Patrick Harker, sagte, er halte noch zwei Zinserhöhungen im laufenden Jahr für angemessen.

Unter den Einzelwerten standen mit einem Minus von über zehn Prozent Devon Energy im Rampenlicht: Das Unternehmen aus Oklahoma City hatte mit seinen Gewinn die Erwartungen verfehlt. (Reporter: Sruthi Shankar, geschrieben von Andrea Lentz, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)