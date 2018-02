MÄRKTE-Wall Street setzt Erholung fort - Fed im Blick

New York/Frankfurt, 23. Feb (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche kehren weitere Anleger an die Wall Street zurück. Die Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Freitag um jeweils 0,7 Prozent.

Mit Spannung warteten Anleger auf die Auftritte mehrerer führender US-Notenbanker, von deren Aussagen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen erhofften. “Die Leute schenken den Aussagen derzeit mehr Beachtung, weil Janet Yellen gegangen ist und Jerome Powell übernommen hat”, sagte Randy Frederick, Leitender Händler beim Brokerhaus Charles Schwab. Die Frage sei, welchen Einfluss sie auf den neuen Fed-Chef hätten.

Zu den Favoriten am Aktienmarkt zählte Blue Buffalo. Der “Häagen-Dazs”-Anbieter General Mills will den Hersteller für Bio-Tierfutter für 40 Dollar je Aktie oder insgesamt acht Milliarden Dollar übernehmen. Blue Buffalo-Titel stiegen daraufhin um knapp 17 Prozent auf ein Rekordhoch von 39,83 Dollar. General Mills verloren sechs Prozent.

Die Papiere von Hewlett-Packard Enterprises waren mit 18 Dollar so teuer zuletzt vor zweieinhalb Jahren. Der IT-Konzern verfünffachte den Quartalsgewinn auf 1,43 Milliarden Dollar.