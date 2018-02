MÄRKTE-BIP-Daten helfen US-Börsen zu Handelsbeginn

New York, 28. Feb (Reuters) - Neue Daten zum Wirtschaftswachstum haben der Wall Street am Mittwoch zum Handelsstart zu Kursgewinnen verholfen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA legte im Schlussquartal 2017 nach revidierten Berechnungen des Handelsministeriums etwas weniger deutlich zu als zunächst geschätzt. Dies dämpfte am Markt Sorgen, dass die Notenbank (Fed) unter dem Eindruck der starken Konjunktur die Zinsen rascher anheben wird als bislang erwartet.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte in den ersten Minuten 0,4 Prozent höher mit 25.520 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann ebenfalls 0,4 Prozent auf 2757 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,5 Prozent auf 7366 Stellen.

Den Februar dürften die US-Börsen dennoch mit Kursverlusten abschließen. Zuletzt hatte es im März vergangenen Jahres ein Minus gegeben. Das Thema Zinsen werde den Handel wohl weiter dominieren, sagte Peter Cardillo, Marktanalyst beim Broker First Standard Financial. Daher sei es gut möglich, dass sich die jüngsten Kursschwankungen im März fortsetzen werden.

Die Aufmerksamkeit der Börsianer richtete sich auf die Aktien von Lowe‘s, die um 9,3 Prozent einbrachen. Die Baumarktkette verfehlte mit ihrem Quartalsgewinn die Markterwartungen. Auf der Verliererseite standen ebenfalls Celgene-Papiere mit einem Kurssturz von 5,4 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörden verweigerten dem Biotech-Konzern vorläufig die Zulassung für ein wichtiges Multiple-Sklerose-Medikament. (Büros New York und Bangalore geschrieben von Georg Merziger, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168.)