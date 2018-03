MÄRKTE-Fed macht US-Anleger vorsichtig - Facebook-Aktie fällt weiter

New York, 20. Mrz (Reuters) - Vor dem Beschluss der US-Notenbank über den weiteren Kurs in der Geldpolitik haben die Anleger an der Wall Street am Dienstag Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte am Mittwoch ist laut Händlern schon weitgehend in den Kursen berücksichtigt. Entscheidend sei nun wie viele weitere Zinserhöhungen der neue Fed-Chef Jerome Powell nach Ende der zweitägigen Sitzung in Aussicht stellen werde.

Nach dem Kursrutsch vom Montag holten einige Aktien wieder auf oder stabilisierten sich auf dem niedrigeren Niveau. Der Dow Jones stieg zu Handelsbeginn um 0,5 Prozent auf 24.734 Punkte, der breiter gefasste S&P-500 und der Technologie-Index Nasdaq legten jeweils um 0,3 Prozent zu.

Gesprächsthema Nummer eins blieb die Daten-Affäre bei Facebook, die am Montag die Aktien des Internet-Netzwerks um fast sieben Prozent hatte abstürzen lassen. Am Dienstag rutschte der Kurs weiter um drei Prozent auf 166,69 Dollar ab, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg über Ermittlungen der Aufsichtsbehörde FTC berichtet hatte. Die Aktien anderer Tech-Firmen wie Apple machten dagegen leicht Boden gut. Die papiere des iPhone-herstellers stiegen um 0,5 Prozent.

In hohem Bogen warfen die Anleger die Aktien von Oracle aus ihren Depots, nachdem der Software-Konzern die Erwartungen der Analsten im abgelaufenen Geschäftsquartal verfehlt hatte. Die Papiere stürzten um zehn Prozent ab.

