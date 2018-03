MÄRKTE-US-Anleger halten sich vor Fed-Zinsentscheid zurück

New York, 21. Mrz (Reuters) - Vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der Fed haben US-Anleger am Mittwoch vorsichtig agiert. Zusätzlich drückte die Datenaffäre bei Facebook und Unsicherheiten wegen des Handelsstreits zwischen den USA und der EU sowie China auf die Stimmung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete unverändert bei 24.728 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 lag ebenfalls nahezu auf dem Schlusskurs vom Dienstag von 2714 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,15 Prozent auf 7354 Punkte.

Es gilt als ausgemacht, dass die US-Notenbank die Zinsen um einen Viertelpunkt anheben wird auf die dann neue Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent. Vielmehr beschäftigt die Anleger die Frage, ob die Fed für dieses Jahr insgesamt drei oder vier Schritte nach oben ins Auge fasst. Deshalb herrsche im Morgenhandel etwas Furcht, sagte Chefökonom Scott Brown vom Finanzberater Raymond James. Der neue Fed-Chef Jerome Powell müsse auf der Pressekonferenz auch auf die von US-Präsident Donald Trump geplanten Zölle auf Stahl und Aluminium reagieren. Diese sollen in der Nacht von Freitag auf Samstag greifen. Die EU bereitet Gegenmaßnahmen vor. Auch China will seine Industrie schützen.

Bei den Einzelwerten standen Facebook erneut im Mittelpunkt. Die Aktien gaben 2,8 Prozent nach. Investoren zogen in der Datenaffäre erste Konsequenzen und verklagten das weltgrößte soziale Netzwerk wegen Irreführung beim Datenschutz. (Büros New York und Bangalore, geschrieben von Kerstin Dörr, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)