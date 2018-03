MÄRKTE-Anleger an der Wall Street vor Osterpause in Kauflaune

New York, 29. Mrz (Reuters) - Unmittelbar vor der Osterpause haben sich die Anleger an der Wall Street am Donnerstag mit Aktien eingedeckt. Schnäppchenjäger machten nach den Verlusten der letzten Wochen die Runde, sagten Händler. Der Dow Jones stieg in den Anfangsminuten um 0,7 Prozent auf 24.000 Zähler. Auch der S&P500 und der Nasdaq-Composite legten je etwa ein halbes Prozent zu. Der Dow und der S&P500 werden das Quartal vermutlich mit einem Abschlag von 3,5 und 2,6 Prozent abschließen, während der Nasdaq Composite ein leichtes Plus von 0,7 Prozent ausweisen dürfte.

Der Anstieg der Verbraucherausgaben im Februar fiel wie erwartet aus und hat kaum Einfluss auf die Kurse. Im Januar hatte der private Konsum in demselben Tempo zugelegt. Er steht für gut zwei Drittel der US-Wirtschaftskraft und wird daher von der Notenbank Fed genau beobachtet.

Im Fokus standen erneut Amazon, nachdem US-Präsident Donald Trump die Steuerpraxis des Online-Kaufhauses in einem Tweet angriff. Die Aktien setzten ihre Talfahrt vom Mittwoch fort und verloren über zwei Prozent. Das Quartal dürften die Titel aber mit einem satten Gewinn von rund 20 Prozent abschließen.

Facebook notierten 1,5 Prozent im Plus, dürften im Quartal aber über zehn Prozent gefallen sein. Das weltgrößte soziale Netwerk setzt nach dem jüngsten Skandal mehrere Datenhändler wie Acxiom vor die Tür. Acxiom beschleunigten ihre Talfahrt noch und verloren 19 Prozent, nachdem sie am Mittwoch schon über acht Prozent eingebüßt hatten. (Reporter: Sruthi Shankar in Bangalore und Andrea Lentz in Frankfurt; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)