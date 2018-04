MÄRKTE-Bilanzsaison macht Anlegern an der Wall Street Mut

New York, 17. Apr (Reuters) - Die sprudelnden Gewinne der US-Konzerne haben am Dienstag die Anleger an die Wall Street gelockt. Der Dow Jones stieg um rund ein Prozent auf 24.801 Punkte. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite legten 0,7 und 0,8 Prozent zu. Dank der Steuersenkungen von Präsident Donald Trump dürften die US-Unternehmen im ersten Quartal so gut wie seit sieben Jahren nicht mehr abgeschnitten haben. Mit Beginn der Bilanzsaison rückten laut Händlern die geopolitischen Sorgen und auch der schwelende Handelsstreit mit China in den Hintergrund. Unterstützt wurden die Kurse von guten Daten vom US-Immobilienmarkt. So zog die Zahl der Neubauten in den USA im März an.

Zu den größten Gewinnern zählten Netflix mit einem Kursgewinn von über sieben Prozent auf 330 Dollar. Das Filmportal hatte im ersten Quartal ein Rekord-Umsatzplus von 40 Prozent ausgewiesen und hängt Konkurrenten wie Amazon und Apple damit ab. Zahlreiche Analysten äußerten sich positiv und erhöhten ihre Kursziele.

Auch Goldman Sachs überraschte mit einem unerwartet hohen Gewinn die Anleger positiv. Wie zuvor nach der Vorlage der Bilanzen von Rivalen wie Bank of America hielt sich die Euphorie aber in Grenzen. Die Aktien notierten 1,3 Prozent höher.

Im Rückwärtsgang waren Tesla unterwegs, nachdem der E-Autobauer erneut die Produktion seines viel beworbenen Modells 3 unterbrochen hatte. Die Aktien fielen um 1,9 Prozent, nachdem sie am Montag schon drei Prozent verloren hatten.