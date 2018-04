MÄRKTE-Wall Street eröffnet im Plus - Beige Book bremst aber

New York, 18. Apr (Reuters) - An der Wall Street setzen die Anleger auch zur Wochenmitte auf sprudelnde Unternehmensgewinne. Allerdings bremste der im Sitzungsverlauf erwartete Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed die Kauflaune etwas. Anleger erhoffen sich vom sogenannten Beige Book Hinweise auf Tempo und Ausmaß der erwarteten Zinserhöhungen. Der Dow Jones lag kurz nach Handelsbeginn mit 24.818 Punkten 0,1 Prozent im Plus. S&P500 und der Nasdaq-Composite kletterten um 0,2 Prozent.

Die zum Jahreswechsel umgesetzten Steuersenkungen seien weiterhin der Hauptgrund für den Optimismus, sagte ein Händler. Bislang scheine sich das auch meist zu bestätigen.

Doch es gab auch Ausreißer. So enttäuschte der weltgrößte IT-Dienstleister IBM mit seinem Zwischenergebnis die Anleger. Die Aktien brachen um 5,3 Prozent ein und hielten damit im Dow Jones die rote Laterne. Das Urgestein aus Silicon Valley war mit seinem Umsatzplus hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Offenbar dauert die Neuausrichtung des Konzerns länger als gedacht.

Anders bei Morgan Stanley: Bei der Großbank brummte in den ersten drei Monaten des Jahres das Geschäft, so das der Gewinn im ersten Quartal um 40 Prozent in die Höhe sprang. Zudem profitierte das Geldhaus von den Steuersenkungen. Die Aktien stiegen um rund zwei Prozent.

Zu den Favoriten zählten auch Ebay mit einem Plus von über vier Prozent. Die Analysten von Morgan Stanley stuften die Aktien des Online-Auktionshauses gleich um zwei Kategorien nach oben auf "overweight" von "underweight".