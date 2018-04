MÄRKTE-Wall Street eröffnet leichter - Procter&Gamble unter Druck

New York, 19. Apr (Reuters) - Angesichts der laufenden Bilanzsaison haben sich die Anleger an der Wall Street am Donnerstag zurückgehalten. Der Dow Jones begann mit 24.705 Punkten 0,2 Prozent niedriger. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite verloren jeweils etwa ein halbes Prozent. “Wir müssen die ganzen Informationen erst einmal verdauen”, sagte Art Hogan, Marktstratege bei B. Riley FBR in Boston. Insgesamt sehe es aber weiter gut aus. Im Schnitt rechnen Experten mit einem Gewinnanstieg von 19,4 Prozent bei den Unternehmen des S&P500 - das größte Plus seit sieben Jahren. Unterstützung kam von der Konjunkturseite. So fiel der Konjunkturindex des Fed-Bezirks in Philadelphia mit plus 23,2 Punkten höher als erwartet aus.

Im Dow-Jones-Index lagen Procter & Gamble mit einem Abschlag von über drei Prozent ganz am Ende. Der Konsumgüterkonzern kauft von der Darmstädter Merck dessen Sparte für rezeptfreie Gesundheitsprodukte. Zugleich legte Procter & Gamble seine Quartalszahlen vor. American Express gewannen dagegen nach überraschend hohen Gewinnen sechs Prozent, womit sie die Favoritenliste im Dow anführten.

Apple verloren 1,7 Prozent. Der iPhone-Hersteller habe mit einer schwachen Nachfrage nach seinem jüngsten Modell zu kämpfen, erklärten die Analysten des Brokerhauses Mizuho Securities USA. Auch ein trüber Ausblick der Chipfirma TSMC belastete viele Tech-Werte.

Außerhalb des Dow stiegen Alcoa um über vier Prozent. Der Aluminiumkonzern übertraf mit seinem Quartalsergebnis die Prognosen der Analysten. (Reporter: Sruthi Shank in Bangalore, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)