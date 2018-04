MÄRKTE-Caterpillar schiebt Wall Street an

New York, 24. Apr (Reuters) - Erfreuliche Bilanzen von Großkonzernen wie Caterpillar und United Tech haben die Wall Street am Dienstag angetrieben. Der Dow Jones lag zu Handelsbeginn 0,5 Prozent höher bei 24.579 Punkten. Auch der S&P500 und der Nasdaq-Composite legten je etwa ein halbes Prozent zu. “Zwei Top-Konzerne, die auch noch global agieren, haben besser als erwartet abgeschnitten”, sagte Mark Luschini, Stratege beim Finanzdienstleister Janney Montgomery Scott. Das zeige, dass in den USA die Konjunktur brumme. Ein knappes Fünftel der im S&P500 gelisteten Unternehmen hatten bis Montagabend ihre Quartalsberichte vorgelegt. 78 Prozent übertrafen die Gewinnerwartungen laut Daten von Thomson Reuters.

Größter Dow-Gewinner waren Caterpillar mit einem Plus von 4,4 Prozent. Der weltgrößte Baumaschinenhersteller - seine Geschäftsentwicklung gilt als Gradmesser für den Zustand der Konjunktur rund um den Globus - erhöhte seine Gewinnprognose für 2018, nachdem er im ersten Quartal mehr als gedacht verdient und umgesetzt hatte.

United Tech stiegen um 2,9 Prozent. Der Konzern, der neben Triebwerken auch Aufzüge und Klimaanlagen baut, hob ebenfalls seinen Ausblick an.

Coca-Cola machte Anlegern mit seinem Zwischenbericht weniger Freude: Sie lagen ein halbes Prozent im Minus.

Lange Gesichter gab es auch bei der Google-Mutter Alphabet: Höhere Ausgaben drückten die operative Gewinnmarge. Einige Analysten senkten ihre Kursziele. Die Aktien rutschten um 2,7 Prozent ab.