MÄRKTE-Wall Street legt zu - Facebook treibt an

New York/Bangalore, 26. Apr (Reuters) - Starke Quartalszahlen von Tech-Unternehmen wie Facebook und AMD haben der Wall Street zum Handelsauftakt am Donnerstag Auftrieb gegeben.

Der Dow-Jones-Index stieg in den ersten Minuten um 0,3 Prozent auf 24.153 Punkte. Der breiter gefasste S&P legte um 0,5 Prozent auf 2651 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann ein Prozent auf 7075 Zähler.

Das weltgrößte Soziale Netzwerk hatte am Vortag nach Börsenschluss einen Gewinnsprung zum Vorjahreszeitraum von 63 Prozent bekanntgegeben. In New York legte die Facebook-Aktie zunächst um 8,8 Prozent zu. In ihrem Sog stiegen auch Titel von Twitter (3,4 Prozent) und Snap (2,7 Prozent). Der Chiphersteller AMD legte um 10,8 Prozent zu, nachdem er die Erwartungen der Experten übertroffen hatte.

Randy Frederick, der für Handel zuständige Vize-Präsident für Charles Schwab in Austin, sprach von einigen Überraschungen bei den bisherigen Unternehmenszahlen. Diese bleiben auch weiter im Fokus: Weitere Kenndaten wurden nach Börsenschluss erwartet, unter anderem von Amazon, Microsoft und Intel. (Reporter: Sruthi Shankar, Geschrieben von Scot W. Stevenson, redigiert von Ralf Bode. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2888 5168 oder +49 69 7565 1232)