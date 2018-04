MÄRKTE-Fusionen und Firmenbilanzen geben Wall Street Auftrieb

Frankfurt, 30. Apr (Reuters) - Einige Milliarden-Fusionen und ermutigende Geschäftszahlen von Großkonzernen locken Anleger an die US-Aktienmärkte zurück. Die Indizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung um bis zu 0,6 Prozent. “Große Fusionen zeigen, dass die Zuversicht für solche Geschäfte vorhanden ist”, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets.

Im Rampenlicht stand unter anderem T-Mobile US. Die Tochter der Deutschen Telekom hat sich nach mehreren vergeblichen Versuchen mit dem US-Mobilfunker Sprint auf einen Zusammenschluss im Volumen von 26 Milliarden Dollar geeinigt. Die Aktien von T-Mobile gaben aber rund drei Prozent nach und Sprint verloren sogar zehn Prozent. Sie hatten in den vergangenen vier Wochen in Erwartung des Deals aber 33 Prozent zugelegt. Allerdings gebe es noch einige kartellrechtliche Bedenken, so Börsianer. “Da muss man sich die Frage stellen, wie wahrscheinlich es ist, dass die Fusion genehmigt wird.”

In der US-Ölindustrie will der Raffinerie-Betreiber Marathon den Konkurrenten Andeavor für 152 Dollar je Aktie oder insgesamt 23 Milliarden Dollar schlucken. Dessen Titel stiegen zur Eröffnung um zehn Prozent. Marathon büßten dagegen sieben Prozent ein.

Gefragt waren auch die Papiere von McDonald's, die um über vier Prozent stiegen. Unter anderem dank eines starken Großbritannien- und Deutschland-Geschäfts legten die Quartalserlöse in den Läden, die seit mindestens 13 Monate geöffnet sind, um überraschend hohe 5,5 Prozent zu.