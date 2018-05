MÄRKTE-Fed hält Anleger in New York in Schach

Frankfurt, 02. Mai (Reuters) - Vor der Entscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger in New York kaum aus der Deckung gewagt. Der Dow Jones pendelte im Anfangsgeschäft um seinen Dienstagsschluss von 24.099 Punkte. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite kamen ebenfalls kaum vom Fleck. Zwar wurden keine Zinserhöhungen erwartet. Doch schlossen Börsianer nicht aus, dass die Fed häufiger als bislang erwartet an der Zinsschraube drehen könnte. Die Entscheidung und der Begleitkommentar werden um 20.00 Uhr MESZ erwartet.

In der weltgrößten Volkswirtschaft läuft die Wirtschaft in diesem Jahr rund. Der Arbeitsmarkt brummt entsprechend. Dies zeigten laut Händlern auch die Daten vom privaten Arbeitsvermittler ADP, der für April mit 204.000 Stellen mehr zusätzliche Jobs auswies als erwartet. Zudem nähert sich die Inflation dem Ziel der Notenbanker und die Renditen am Anleihemarkt sind seit Wochen im Vormarsch. Mit den höheren Zinsen werden Anlagen am Rentenmarkt wieder attraktiver. Die Nullzinspolitik der Banken gilt als Hauptgrund für die Rally an den Aktienbörsen in den vergangenen Jahren.

Apple stiegen um drei Prozent auf 174,44 Dollar und waren im Dow damit zu der Top-Favorit. Der iPhone-Hersteller hatte mehr als erwartet verdient und den Aktionären zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Aussicht gestellt.

Auf Talfahrt gingen dagegen Snap, die um 20 Prozent auf 11,20 Dollar einbrachen. Der Snapchat-Betreiber hatte die Anleger mit seinen Nutzerzahlen enttäuscht.