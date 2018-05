MÄRKTE-Dollar-Stärke macht Wall Street zu schaffen

Frankfurt, 04. Mai (Reuters) - Die anhaltende Dollar-Stärke setzt der Wall Street weiter zu. Die Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Freitag um bis zu 0,6 Prozent. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, kletterte um 0,5 Prozent auf 92,90 Punkte und notierte damit so hoch wie seit Dezember nicht mehr.

Dabei dämpften schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten Experten zufolge eigentlich Spekulationen auf raschere Zinserhöhungen der US-Notenbank. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft lag bei 164.000. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Wert von 192.000 Euro gerechnet. Der Anstieg der Stundenlöhne fiel mit 0,1 Prozent geringer aus als erwartet.

Bei den Einzelwerten rückte Apple ins Rampenlicht. Investor Warren Buffett baute seinen Anteil an dem iPhone-Hersteller auf 4,7 von 3,3 Prozent aus. Damit steigt Buffett zum zweitgrößten Anteilseigner auf. Apple-Aktien gewannen 1,3 Prozent.

Gefragt waren ebenfalls die Papiere von Weight Watchers mit einem Plus von mehr als vier Prozent. Der Anbieter von Diätprogrammen steigerte die Kundenzahl binnen Jahresfrist um eine auf 4,6 Millionen. Der Quartalsgewinn lag mit 0,31 Dollar je Aktie gut fünf Mal so hoch wie erwartet. Auf dieser Basis hob das Unternehmen, bei dem die ehemalige TV-Moderatorin Oprah Winfrey drittgrößte Aktionärin ist, seine Ergebnisziele für das Gesamtjahr an.