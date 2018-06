MÄRKTE-Wall Street wartet auf Trump/Kim-Gipfel -Indizes kaum verändert

Frankfurt, 11. Jun (Reuters) - Am Tag vor dem historischen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un halten sich Anleger mit größeren Engagements an der Wall Street zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 kamen zur Eröffnung am Montag kaum vom Fleck. Der Streit beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen (G7) am Wochenende spielte dagegen nur eine untergeordnete Rolle. “Obwohl alle auf einen besseren Ausgang gehofft hatten, ist niemand überrascht”, sagte Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda. Schließlich seien die Einstellung von Trump zum Handel und seine konfrontative Verhandlungstaktik bekannt.

US-Außenminister Mike Pompeo äußerte sich zuversichtlich über den Ausgang des Trump/Kim-Treffens. Die USA seien bereit, Nordkorea als Gegenleistung für eine nukleare Abrüstung des Landes beispiellose Sicherheitsgarantien zu geben.

Zu den größten Gewinnern am US-Aktienmarkt zählte Genworth. Die Aktien des Versicherers stiegen um 29 Prozent auf 4,92 Dollar und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit gut neun Jahren zu. Die US-Regierung gab grünes Licht für die Übernahme der Firma durch den chinesischen Konkurrenten Oceanwide zum Preis von 5,43 Dollar je Genworth-Aktie. In den vergangenen Jahren hatten die Behörden mehrere Übernahmen von US-Firmen durch chinesische Konkurrenten blockiert.

Die Titel von Nano Dimension stiegen sogar um gut 125 Prozent. Der Anbieter von 3D-Druckern hat nach eigenen Angaben eines seiner Produkte an einen großen US-Rüstungskonzern verkauft. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)