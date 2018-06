MÄRKTE-Wall Street eröffnet leicht erholt

New York, 20. Jun (Reuters) - An der Wall Street haben die Kurse zur Wochenmitte wieder etwas zugelegt. Der Dow Jones stieg in den Anfangsminuten um 0,4 Prozent auf 24.800 Punkte, der S&P 500 und der Nasdaq-Composite legten ebenfalls leicht zu. Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage sei das eine technische Gegenbewegung, sagten Händler. Weiterhin bremse der andauernde Handelsstreit der USA mit dem Rest der Welt die Kauflaune.

Für viel Gesprächsstoff sorgte der Rauswurf von GE aus dem Dow Jones nach 110 Jahren. Der Siemens-Rivale wird nach Angaben des Indexanbieters am 26. Juni durch die Drogeriekette Walgreens Boots Alliance ersetzt. Die Aktien von GE fielen um mehr als ein Prozent, die von Walgreens legten drei Prozent zu.

Im Rampenlicht standen zudem Walt Disneys Übernahmepläne für Twenty First Century Fox. Der Unterhaltungskonzern erhöhte seine Offerte auf 38 Dollar je Aktie und überbot damit den Konkurrent Comcast, der 35 Dollar zahlen will. Disney notierten im Dow Jones ein Prozent höher, während Fox um 6,8 Prozent auf 47,75 Dollar abhoben. Comcast legten zwei Prozent zu.

Auf Talfahrt gingen die Papiere von Oracle: Der SAP-Rivale hatte die Anleger mit seinem Ausblick enttäuscht. Die Aktien verloren über sechs Prozent.

Für lange Gesichter angesichts eines schwachen Wachstumsausblicks und der Schließung von Niederlassungen sorgte auch Starbucks. Die Aktien fielen um fünf Prozent. Zahlreiche Analysten kassierten ihre Empfehlungen für die Kaffeehauskette und senkten ihre Kursziele.