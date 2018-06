MÄRKTE-Handelsstreit macht auch Wall Street zu schaffen

New York, 25. Jun (Reuters) - In New York sind die Aktienanleger am Montag wie auch in Europa auf Tauchstation gegangen. Der Dow Jones und der S&P 500 verloren je etwa ein halbes Prozent, der Nasdaq gab 0,8 Prozent nach. Einem Zeitungsbericht zufolge erwägt das US-Finanzministerium Einschränkungen für chinesische Investitionen in US-Technologiefirmen. “Das wäre eine weitere Eskalation des Streits, der bald auch die Weltwirtschaft erreichen könnte”, sagte ein Händler. Schon in der vergangenen Woche hatte der Dow Jones zwei Prozent verloren und damit die schwächste Kursentwicklung seit Ende März aufgewiesen.

Die EU hat mit Gegenzöllen gedroht - unter anderem auf Motorräder der Firma Harley Davidson. Der Hersteller der Kult-Motorräder will nun wegen der höheren Zölle in Europa Teile seiner US-Produktion ins Ausland verlagern, was zu höheren Kosten führt. Die Aktien verloren über zwei Prozent.

Gegen den Trend waren dagegen die Papiere von Campbell Soup mit einem Plus von über acht Prozent gefragt. Die “New York Post” berichtete unter Berufung auf einen Insider Kraft Heinz habe Interesse an dem Suppenhersteller. Analysten äußerten sich allerdings skeptisch. Die Titel von Kraft Heinz legten knapp ein Prozent zu.

Ebenfalls im Aufwind waren Xerium Technologies, nachdem der österreichische Anlagenbauer Andritz 13,50 Dollar je Aktie bot. Der Aktienkurs von Xerium verdoppelte sich in etwa auf 13,17 Dollar.