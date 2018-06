MÄRKTE-Wall Street eröffnet leicht erholt

New York, 26. Jun (Reuters) - Die Unsicherheit über die Folgen des Handelsstreits der USA mit Europa und China hat auch am Dienstag die Anleger in New York in Schach gehalten. Allerdings konnten sich die Kurse auf dem niedrigeren Niveau etwas stabilisieren. Der Dow Jones und der S&P 500 gewannen im Anfangsgeschäft je 0,2 Prozent, der Nasdaq-Composite legte 0,3 Prozent zu. “Nach dem Ausverkauf von gestern, lecken die Anleger ihre Wunden und hoffen auf ein wenig Stabilisierung”, sagte ein Händler. Der Handelsstreit war zu Wochenbeginn angesichts von Drohungen über Investitionsbeschränkungen für Ausländer in US-Technologiefirmen eskaliert. Allerdings war nicht ganz klar, ob die US-Regierung nur China oder auch andere Länder meinte.

Mit Aktienkäufen honorierten die Anleger die Pläne von GE, seine Rosskur fortzusetzen und sich vom lukrativen Medizintechnik-Geschäft zu trennen. Auch aus dem Öl- und Gas-Ausrüster Baker Hughes will GE wieder aussteigen. Die GE-Aktien stiegen um sechs Prozent auf 13,53 Dollar, was einigen Anlegern den Abschied der Aktien nach über 100 Jahren aus dem Dow-Jones-Index, der am Dienstag wirksam wurde, versüßen könnte.

Harley-Davidson gaben erneut ein Prozent nach. Schon am Montag hatten die Aktien der Kultmotorradmarke sechs Prozent verloren. US-Präsident Donald Trump legte mit seiner Kritik an Harley-Davidson nach: Die geplante Produktionsverlagerung ins Ausland wegen der von der EU geplanten Zölle sei nur eine Ausrede, schrieb Trump auf Twitter. Zudem drohte er dem Konzern mit neuen Steuern. (Reporter: Büros in Bangalore und New York, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)