MÄRKTE-Wall Street eröffnet im Plus - Handelsstreit im Fokus

Frankfurt, 27. Jun (Reuters) - Auch an der Wall Street lässt der Handelsstreit der USA mit den großen Wirtschaftsmächten die Anleger nicht los. Der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq-Composite stiegen zum Handelsstart am Mittwoch um je etwa 0,4 Prozent. Mit Erleichterung reagierten die Anleger auch in New York auf die Nachricht, dass die US-Regierung auf ausdrücklich gegen China gerichtete Maßnahmen zur Beschränkung von Investitionen verzichten will. Stattdessen soll allgemein die für ausländische Investitionen zuständige Behörde CFIUS gestärkt werden, kündigte Präsident Donald Trump an. Dies wurde von Börsianern als weniger aggressiv gewertet, als wenn die US-Regierung gezielt gegen die Volksrepublik vorgegangen wäre.

Auch in New York stand die Kursentwicklung der Finanzwerte im Fokus. Der Banken-Sektoren-Index des S&P 500 begann etwas leichter. Am Dienstag war er um 0,4 Prozent und damit den zwölften Tag in Folge gefallen, die längste Verlustserie, die es bislang gab.

GE setzten ihren Erholungskurs fort und stiegen um mehr als ein Prozent, nachdem sie am Dienstag schon fast acht Prozent gewonnen hatten. Die Aktien des Traditionskonzerns sind seit Dienstag nicht mehr im Dow Jones gelistet, profitieren aber vom Umbau des Konzerns, der mit der Abspaltung der Medizintechnik weiter Fahrt aufnimmt. Analysten äußerten sich positiv.

Ein positiver Kommentar der Bank of America/Merrill Lynch hievte Netflix um rund zwei Prozent auf 408,40 Dollar. Die Analysten beschrieben den Streaming-Dienst als den “neuen König aller Medien” und erhöhten ihr Kursziel um 31 Prozent auf 460 Dollar. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)