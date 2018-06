MÄRKTE-Wall Street eröffnet leichter - Handelsstreit im Fokus

Frankfurt, 28. Jun (Reuters) - Die Verunsicherung der Anleger über die weitere internationale Handelspolitik hat auch am Donnerstag die Wall Street ausgebremst. Der Dow Jones und der S&P 500 begannen ebenso wenig verändert wie der Nasdaq-Composite. Am Mittwoch hatten sie in etwa ein Prozent verloren. “Je größer der Handelskrieg wird, umso stärker werden das alle zu spüren bekommen”, sagte ein Händler. Vor allem die Technologiewerte könnten unter Druck kommen und auch die großen Indizes belasten.

Am Mittwoch hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, er wolle auf ausdrücklich gegen China gerichtete Maßnahmen zur Beschränkung von Investitionen in Technologiefirmen verzichten. Doch später legte sein Wirtschaftsberater Larry Kudlow nach und erklärte, dies bedeute keine abgeschwächte Position gegenüber China. Derweil hinterlässt der Konfrontationskurs Trumps auch am Devisenmarkt zunehmend Spuren. So steht der chinesische Yuan=CFXS> seit Tagen unter Druck.

Auf der Unternehmensseite stand der Kauf der US-Online-Apotheke PillPack durch Amazon im Fokus. Die Aktien von klassischen Konkurrenten von PillPack gingen auf Talfahrt: Die seit Dienstag im Dow gelisteten Aktien von Walgreens Boots Alliance büßten zehn Prozent ein. Die Papiere von CVS Health verlieren ebenfalls rund zehn Prozent. Auch die Titel der Großhandelsfirmen Mckesson Corp, Cardinal Health und AmerisourceBergen verloren je mehr als sechs Prozent. Amazon legten knapp ein Prozent zu.