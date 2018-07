MÄRKTE-Wall Street eröffnet schwächer - Tesla auf der Überholspur

New York, 02. Jul (Reuters) - Der Handelsstreit der USA mit China und Europa sowie seinen Nachbarn Kanada und Mexiko vermiest auch zu Beginn der neuen Woche den Anlegern an der Wall Street die Stimmung. Der Dow Jones und der S&P 500 verloren je 0,7 Prozent, der Nasdaq-Composite büßte ebenfalls fast ein Prozent ein. Der Start ins neue Quartal sei alles andere als schön, sagte Peter Cardillo, Marktanalyst beim Broker First Standard Financial in New York. Die Zölle und die Vergeltungsmaßnahmen belasteten die Märkte. US-Handelsminister Wilbur Ross beteuerte aber, dass der Zeitpunkt für ein Verlassen der USA aus der Welthandelsorganisation WTO noch nicht gekommen sei.

Wegen des Unabhängigkeitsfeiertages am Mittwoch, den 4. Juli, wird die Handelswoche unterbrochen werden. Daher waren die Umsätze relativ mau, da viele Anleger dies für Kurzurlaube nutzen.

Zu den größten Gewinnern zählten die Aktien von Tesla mit einem Aufschlag von mehr als fünf Prozent. Der Elektoauto-Pionier hat es geschafft, 5000 Fahrzeuge des Hoffnungsträgers Model 3 binnen einer Woche zu bauen. Zuletzt war fraglich gewesen, ob Tesla um seinen umtriebigen Chef Elon Musk überhaupt an die Marke heranreichen wird. Kurz vor Handelsbeginn teilte Tesla mit, bei der Produktion noch auf’s Tempo zu drücken und bis Ende nächsten Monats 6000 Model-3-Autos zu fertigen.

Dell Technologies stiegen um über zehn Prozent. Der US-Computerhersteller will die komplizierte Eigentümerstruktur vereinfachen. (Reporter: Büros in Bangalore und New York, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)