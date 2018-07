MÄRKTE-Wall Street vor "Independence Day" im Aufwind

Frankfurt, 03. Jul (Reuters) - Vor dem Unabhängigkeits-Feiertag präsentiert sich die New Yorker Börse guter Stimmung. Zu Beginn des verkürzten Handelstags am Dienstag zogen die Kurse an. Der Dow Jones stieg um 0,5 Prozent auf 24.419 Punkte. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite legten ebenfalls leicht zu. Händler äußerten sich aber skeptisch. Über allem schwebe weiter der Handelskonflikt mit China. Denn noch in dieser Woche wollen die USA Zölle auf chinesische Waren erheben. China droht mit Gegenmaßnahmen. Zudem seien die Umsätze gering, da viele die unterbrochene Handelswoche für einen Kurzurlaub nutzten.

Auch im Vorfeld der nächste Woche beginnenden Bilanzsaison hielten sich viele Anleger bedeckt, sagte ein Händler. Sie fürchteten, dass mit den Zöllen die Gewinnmargen der Konzerne schmelzen könnten. Daher werde man vor allem auf die Prognosen der Unternehmen schauen.

Unter den Einzelwerten stand erneut Facebook im Fokus. Einem Bericht der “Washington Post” zufolge werden die Untersuchungen der Daten-Weitergabe an Cambridge Analytica in dem Skandal ausgeweitet. Die Aktien fielen um 1,2 Prozent.

Die wieder steigenden Ölpreise gaben den Aktien der Ölkonzerne Chevron und Exxon Schwung. Sie legten je 1,5 Prozent zu und machten damit einen Teil der Verluste vom Wochenanfang wett.

Ford-Papiere notierten wenig verändert. Der Autobauer teilte mit, der Absatz in den USA sei im Juni um 1,2 Prozent auf 230.000 Autos gestiegen.

Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168