MÄRKTE-Hoffnung auf Einigung im Streit mit China hilft US-Börsen

Frankfurt/New York, 21. Aug (Reuters) - Spekulationen auf eine Annährung im Zollstreit zwischen den USA und China locken Anleger an die Wall Street. Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg im frühen Handel am Dienstag um 0,3 Prozent auf 25.839,72 Punkte. Es herrsche weiterhin Optimismus, dass bei den geplanten Gesprächen Fortschritte erzielt werden, sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer des Vermögensberaters New Vines. US-Präsident Donald Trump äußerte sich in einem Reuters-Interview allerdings zurückhaltend über die Erfolgsaussichten der Verhandlungen mit China.

Der breit gefasste Aktienindex S&P 500 gewann 0,2 Prozent und stellte den Rekord für die längste Hausse an der Wall Street ein. Seit dem 9. März 2009 ging es für den US-Aktienmarkt ohne größere Rückschläge bergauf. Der S&P 500 hat seinen Kurs seither mehr als vervierfacht. Den bislang längsten Aufschwung verzeichnete die Wall Street zwischen Oktober 1990 und März 2000. Damals dauerte der sogenannte Bullenmarkt 3452 Tage.

Bei den Einzelwerten gehörten Toll Brothers zu den Favoriten. Die Papiere des Anbieters von Luxus-Eigenheimen stiegen dank eines 30-prozentigen Gewinnsprungs um gut zehn Prozent. Das ist der größte Kurssprung seit sieben Jahren. Im Windschatten von Toll legten die Papiere der Konkurrenten Lennard und PulteGroup bis zu 3,3 Prozent zu.

Die Aktien von Coty rutschten dagegen um 5,4 Prozent ab. Wegen eines Streiks brasilianischer Lkw-Fahrer verpasste der zum Reich der deutschen Milliardärsfamilie Reimann gehörende Kosmetikkonzern beim Quartalsumsatz die Markterwartungen.