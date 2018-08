MÄRKTE-US-Anleger vorsichtig - Handelsgespräche mit Kanada im Blick

Frankfurt, 29. Aug (Reuters) - Der ungeklärte Handelsstreit mit Kanada hält Anleger von größeren Engagements an der Wall Street ab. Der US-Standardwerteindex Dow Jones lag zur Eröffnung am Mittwoch fast unverändert bei 26.049 Punkten.

Sollten sich die USA mit ihrem nördlichen Nachbarn auf ein Handelsabkommen einigen, werde der Optimismus der Anleger aber zurückkehren, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. “Jede positive Aussage zum Thema Handel könnte den Kursen Schub verleihen.” Die USA und Mexiko einigten sich auf eine Nachfolge für das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta. Es blieb allerdings unklar, ob das dritte Nafta-Mitglied Kanada dem neuen Vertrag beitritt.

Bei den Einzelwerten stand Shoe Carnival im Rampenlicht. Die Aktien des Schuh-Händlers stiegen um fast 19 Prozent auf ein Rekordhoch von 43,83 Dollar. Das Unternehmen steigerte den Quartalsumsatz überraschend stark um 6,7 Prozent und hob sein Ziel für den Gesamtjahreserlös auf 1,016 bis 1,020 von 1,013 bis 1,020 Milliarden Dollar an.

Die Papiere von Box rutschten dagegen um 9,3 Prozent ab. Der Anbieter von Online-Speicherplatz übertraf mit seinen Zahlen für das abgelaufene Quartal zwar ebenfalls die Markterwartungen. Das Management rechne für das laufende Vierteljahr aber nur mit einem Wachstum der Gebühreneinnahmen im hohen einstelligen Prozentbereich, schrieb Analyst Rishi Jaluria von der Investmentbank DA Davidson. Investoren hätten bislang ein Plus von 15 Prozent erwartet.