MÄRKTE-Wall Street trotz Zöllstreits höher - Erleichterung überwiegt

Frankfurt, 18. Sep (Reuters) - Die Eskalation im US-chinesischen Zollstreit hat die Anleger an der Wall Street am Dienstag weitgehend kalt gelassen. Der Dow Jones stieg in den Anfangsminuten um 0,3 Prozent auf 26.138 Punkte. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite legten ebenfalls zu. “Die neuen Zölle sind weniger schlimm als erwartet und sie werden auch nur in zwei Schritten erhoben”, sagte Peter Cardillo, Analyst bei Spartan Capital Securities in New York.

US-Präsident Donald Trump kündigte zehnprozentige Zuschläge auf Waren aus China in einem Wert von 200 Milliarden Dollar an. Sie sollen von Montag an erhoben und bis Jahresende auf 25 Prozent erhöht werden. Von der ursprünglichen Liste gestrichen wurden Produkte wie Apple-Lautsprecher und -Uhren, Kindersitze für Autos und Fahrradhelme. Im Gegenzug verhängte China neue Abgaben in Höhe von fünf bis zehn Prozent auf US-Warenimporte im Wert von 60 Milliarden Dollar, die ab Montag gelten sollen.

SAP-Rivale Oracle gerieten nach der Vorlage von Zahlen unter Druck und verloren etwa drei Prozent. Der Softwareentwickler hatte einen unerwartet geringen Quartalsgewinn ausgewiesen.

Nach der offiziellen Bekanntgabe der Übernahme von Hymer waren die Aktien von Thor gefragt. Die Papiere des Anbieters von “Airstream”-Wohnanhängern stiegen um elf Prozent.

Spekulationen auf eine Übernahme schoben Avon um sechs Prozent an.

Ein Quartalsergebnis unter Markterwartungen machte FedEx zu schaffen. Die Aktien des Deutsche Post-Rivalen fielen um 3,6 Prozent. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)