MÄRKTE-Wall Street startet fester - Praxair legen zu

Frankfurt, 19. Sep (Reuters) - Die Anleger an den US-Börsen haben die Handelssorgen zur Wochenmitte beiseitegeschoben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag in den ersten Handelsminuten 0,4 Prozent höher bei 26.356 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 2907 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq trat bei 7962 Punkten auf der Stelle.

Weiter im Blick haben Investoren den schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China. Am Mittwoch herrschte Erleichterung, dass US-Präsident Donald Trump chinesische Importe nicht wie erwartet mit Strafzöllen in Höhe von 25 Prozent belegte, sondern zunächst nur mit einer zehnprozentigen Abgabe. Dennoch rechnen Analysten damit, dass die USA auf die von Peking angekündigten Gegenzölle auf US-Importe wohl mit zusätzlichen Strafabgaben reagieren werden.

Bei den Einzelwerten waren unter anderem der Baumaschinen-Hersteller Caterpillar und der Flugzeugbauer Boeing gefragt. Auch die Titel von Praxair konnten mehr als vier Prozent zulegten. Der Münchner Industriegasekonzern Linde und die amerikanische Praxair kommen ihrer Fusion offenbar einen Schritt näher. Das Bündnis aus dem Linde-Konkurrenten Messer und dem Finanzinvestor CVC sei bereit, weitere Teile von Linde in den USA im Wert von rund 200 Millionen Dollar zu übernehmen, sagte eine mit den Plänen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Diese sind Teil der Zugeständnisse, die Linde der US-Wettbewerbsbehörde FTC machen will, um deren zusätzlichen Forderungen nachzukommen.

Eine Kooperation in der Krebsmittel-Entwicklung verhalf den Aktien von Molecular Templates zu einem Kurssprung von mehr als 50 Prozent. MTEM will mit dem japanischen Pharmariesen Takeda bei der Erforschung einer Therapie gegen Blutkrebs zusammenarbeiten. (Reporter: Shreyashi Sanyal, bearbeitet von Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)