MÄRKTE-Wall Street zur Eröffnung etwas höher

Frankfurt, 27. Sep (Reuters) - Gute Konjunkturdaten haben am Donnerstag die Kurse an der Wall Street gestützt. Der Dow Jones stieg zu Handelsbeginn um 0,3 Prozent auf 26.462 Punkte, grenzte dann aber seine Gewinne ein. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite zogen ebenfalls leicht an. Die Zinserhöhung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend habe der Markt gut weggesteckt, sagten Händler. Schließlich sei damit gerechnet worden. Eine Rückkehr der Geldpolitik in die Normalität werde schon länger erwartet. Und schließlich sei es auch für die Unternehmen gut, wenn die Konjunktur brumme.

Die vorgelegten Konjunkturdaten bestätigten laut Analysten die Zuversicht der Börsianer. So wuchs die US-Wirtschaft im Frühjahr so stark wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Zwischen April und Juni stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 4,2 Prozent. Die US-Auftragseingänge für langlebige Güter zogen im August um 4,5 Prozent an - Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Plus von zwei Prozent gerechnet. “Damit wird das positive Wachstumsszenario bestätigt”, sagte ein Händler.

Zu den Gewinnern zählten die Aktien von Apple mit einem Plus von 2,1 Prozent. Die Analysten von JP Morgen haben die Titel mit “overweight” in ihre Beobachtung aufgenommen.

Amazon legten 1,3 Prozent zu. Der Online-Händler will außerhalb seines angestammten Geschäfts weiter Fuß fassen und eröffnet in New York einen neuen Laden. (Reporterin: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)