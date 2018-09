MÄRKTE-Italien-Sorgen schwappen bis an Wall Street - Tesla brechen ein

New York, 28. Sep (Reuters) - Die Italien-Sorgen der Anleger in Europa schlagen Wellen bis an die Wall Street. “Investoren wenden sich wegen der Italien-Krise eher sicheren Anlagemöglichkeiten zu und kaufen US-Anleihen und den Dollar”, sagte Peter Cardillo, Volkswirt beim Brokerhaus Spartan Capital Securities in New York. “Die Beunruhigung an den Märkten wird womöglich für ein paar Tage anhalten, aber ich sehe keine ausgewachsene Krise. Das ist für viele Anleger eine gute Gelegenheit, am Quartalsende Kasse zu machen.”

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete den Handel am Donnerstag 0,2 Prozent schwächer bei 26.397 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor ebenfalls 0,2 Prozent auf 2908 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 8024 Punkte.

Die Tesla-Aktien brachen zwölf Prozent ein, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC den Chef des Eletroautobauers, Elon Musk, vor dem US-Bundesgericht Manhattan wegen Betrugs verklagt hatte. Die Aufseher wollen ihn außerdem von der Leitung seines Unternehmens entbinden. Die Vorwürfe beziehen sich auf Twitter-Nachrichten von Musk über einen angeblich geplanten Börsenrückzug des Branchenpioniers.

Sorgen machte Anleger auch der überraschende Rücktritt von J.C. Penney-Finanzchef Jeffrey Davis. Die Aktien gaben 2,3 Prozent nach. Die Einzelhandelskette steht nun ohne seine zwei wichtigsten Manager da. Vorstandschef Marvin Ellison hatte den Konzern im Mai verlassen.