MÄRKTE-Wall Street profitiert von Nafta 2.0

Frankfurt, 01. Okt (Reuters) - Die Neuauflage des Handelsabkommens der USA mit den Nachbarn Kanada und Mexiko ist am Montag von den Anleger an der Wall Street mit Aktienkäufen honoriert worden. Der Dow Jones stieg im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 26.644 Punkte. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite gewannen je etwas mehr als ein halbes Prozent.

“Wann immer es in Sachen Handelsstreit etwas Positives zu vermelden gibt, geht es an den Märkten aufwärts”, sagte ein Börsianer. Buchstäblich in letzter Minute hatte sich die Regierung von US-Präsident Donald Trump mit Kanada auf ein neues Abkommen verständigt. Mit Mexiko hatte man sich schon Ende August geeinigt. An die Stelle des nordamerikanischen Freihandelsvertrags Nafta von 1994 rückt die USA-Mexiko-Kanada-Vereinbarung USMCA.

Unter den Einzelwerten standen Tesla und GE im Fokus. Der Gründer und Chef von Tesla, Elon Musk, einigte sich mit der US-Börsenaufsicht auf einen Vergleich. Damit bleibt Musk Chef des Elektroautobauers, muss aber Machteinbußen hinnehmen. Die Aktien stiegen um rund 15 Prozent, nachdem sie am Freitag noch um fast 14 Prozent eingebrochen waren.

Ebenfalls Erleichterung herrschte bei GE-Anlegern. Zwar kassierte der Siemens-Rivale seine Gewinnziele ein. Doch waren Investoren froh über den gleichzeitig angekündigten Chefwechsel. Amtsinhaber John Flannery - seit seinem Amtsantritt vor 14 Monaten hat sich der Aktienkurs etwa halbiert - reicht den Stab weiter an H. Lawrence Culp, in dem viele Anleger einen Sanierungsexperten sehen. Der Aktienkurs stieg um etwa 13 Prozent. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)