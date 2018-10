MÄRKTE-Wall Street leichter - Dow unterbricht Rekordlauf

New York, 04. Okt (Reuters) - Die steigenden US-Anleihe-Renditen haben am Donnerstag die Anleger an der Wall Street vergrault. Der Dow Jones verlor 0,3 Prozent auf 26.750 Punkte, nachdem er am Mittwoch noch mit 26.951 Punkten eine neue Bestmarke erreicht hatte. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite gaben ebenfalls nach.

So kurz vor Beginn der Berichtssaison zum dritten Quartal seien die Anleger einfach vorsichtig, sagte ein Händler. Schließlich seien die Bewertungen der Aktien in New York schon recht hoch. Staatsanleihen hätten weniger Risiko und würden vermutlich attraktiver. Zudem wollten viele Anleger die am Freitag anstehenden amtlichen Arbeitsmarktdaten abwarten. Sie könnten Hinweise auf das weitere Tempo der US-Zinserhöhungen geben.

Die Verzinsung zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte zeitweise mit über 3,23 Prozent das höchste Niveau seit Mai 2011. Zu Beginn des Handels an der Wall Street lag die Rendite zwar wieder unter 3,20 Prozent. Doch rechneten Anleger mit steigenden Zinsen. Dazu trugen auch Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell bei. Er hatte am Mittwoch gesagt, die Expansion der Wirtschaft könne noch einige Zeit andauern. “Wenn wir beobachten, dass die Dinge sich besser und besser entwickeln und die Inflation steigt, dann könnten wir ein bisschen schneller handeln.”

Bei den Aktien standen mit einem Plus von über 25 Prozent Barnes & Nobles besonders hoch im Kurs. Die traditionsreiche US-Buchhandelskette ist nach eigenen Angaben zum Übernahmeziel geworden.

Mit Aktienkäufen honorierten die Anleger einen Forschungserfolg von Eli Lilly bei der Entwicklung eines neuen Diabetes-Mittels. Die Aktien stiegen um mehr als fünf Prozent auf ein Rekordhoch. (Reuters-Büro New York, geschrieben von Andrea Lentz, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)