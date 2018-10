MÄRKTE-Wall Street eröffnet leichter - Handelsstreit belastet

08. Okt (Reuters) - Spekulationen auf rascher als gedacht steigende US-Zinsen und ein weiter eskalierender Handelsstreit USA/China haben am Montag die Wall Street belastet. Der Dow Jones fiel in den Anfangsminuten um 0,4 Prozent auf 26.347 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,3 Prozent, der Nasdaq-Composite 0,6 Prozent. Vor allem die höheren Renditen bei Staatsanleihen drückten die Kurse, da damit die Bonds gegenüber Aktien an Attraktivität gewinnen. Am Freitag hatte die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen ein Siebeneinhalb-Jahres-Hoch von 3,248 Prozent markiert. Wegen des Columbus Day blieb der Rentenmarkt am Montag geschlossen.

Börsianer befürchten zudem, China bereite sich auf eine Eskalation des Streits mit den USA vor und habe deshalb am Wochenende den Banken mit einer geringeren Kapitalanforderung unter die Arme gegriffen. Für Unbehagen unter Anlegern sorgte auch ein verbaler Schlagabtausch zwischen US-Außenminister Mike Pompeo und seinem chinesischen Kollegen Wang Yi. Letzterer warf den USA zum Auftakt des China-Besuchs Pompeos vor, die Rechte der Volksrepublik bezüglich Taiwan zu verletzen und unberechtigte Kritik an der chinesischen Innen- und Außenpolitik zu üben. Die USA müssten diese “fehlgeleiteten Handlungen” unterlassen. Pompeo sprach seinerseits von “grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten” bei den genannten Themen. Die USA seien sehr besorgt über Chinas Vorgehen.

Im Dow Jones notierten die Aktien von Walmarkt etwa 0,5 Prozent höher. Im Wettbewerb mit Netflix setzt der weltgrößte Einzelhändler bei seinem Video-Angebot Vudu auf die Hilfe des Hollywood-Studios Metro Goldwyn Mayer (MGM). Netflix rutschten dagegen um über zwei Prozent ab. (Reporter: Shreyashi Sanyal in Bangalore und Andrea Lentz in Frankfurt, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)