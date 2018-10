MÄRKTE-Wall Street eröffnet leichter - Sears im freien Fall

Frankfurt, 10. Okt (Reuters) - Auch an der Wall Street haben die Anleger am Mittwoch angesichts einer Warnung des Internationalen Währungsfonds (IWF) vor möglichen Finanzmarkt-Turbulenzen Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. Der Dow Jones fiel im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 26.349 Zähler. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite gaben ebenfalls etwa je ein halbes Prozent nach. Neben den Handelsstreitigkeiten der USA mit vielen ihrer größten Handelspartner sieht der IWF die Zinsentwicklung kritisch.

Seit Beginn der US-Zinserhöhungen sind die Renditen der US-Staatsanleihen auf dem Vormarsch. Am Mittwoch kletterte die Verzinsung der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen auf 3,241 von 3,229 Prozent. Zuvor waren die US-Erzeugerpreise für September veröffentlicht worden, die wie erwartet ausfielen. Nach Einschätzung von Helaba-Analyst Ralf Umlauf bleibt der Preisdruck in den USA aber erhöht. “Insgesamt stehen die Zahlen fortgesetzten graduellen Zinserhöhungen der US-Notenbank nicht im Weg”, sagte Umlauf. Mit Spannung warteten die Anleger nun auf die Verbraucherpreise, die am Donnerstag veröffentlicht werden.

Rund ein Drittel ihres Wertes verloren die Aktien der Kaufhauskette Sears. Das “Wall Street Journal” berichtete, die angeschlagene Traditionsfirma bereite einen Insolvenzantrag vor. Dafür habe man auswärtige Experten angeheuert. Sears äußerte sich nicht zu dem Bericht. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)