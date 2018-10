MÄRKTE-Wall Street dank starker Firmenbilanzen auf Erholungskurs

Frankfurt, 19. Okt (Reuters) - Dank sprudelnder Unternehmensgewinne steigen Anleger wieder in US-Aktien ein. Die starken Firmenbilanzen dämpften die Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur, sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege der Investmentbank B. Riley FBR. An der Wall Street legten die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 am Freitag bis zu 1,1 Prozent zu.

Zu den Favoriten gehörte Procter & Gamble. Die Aktien des Anbieters von “Lenor”-Waschmittel und “Pampers”-Windeln legten 6,8 Prozent zu. Das ist der größte Kurssprung seit zehn Jahren. Der Konsumgüter-Hersteller steigerte den Quartalsumsatz unerwartet und machte mit 3,2 Milliarden Dollar einen überraschend hohen Gewinn.

Die Papiere von PayPal stiegen 8,1 Prozent. Der Online-Bezahldienst überraschte mit seinem Quartalsergebnis ebenfalls positiv. Gleiches galt für Honeywell. Die Aktien des Mischkonzerns rückten 1,5 Prozent vor.