MÄRKTE-Konjunktursorgen nach schwachen China-Daten belasten US-Börsen

Frankfurt, 14. Dez (Reuters) - Konjunktursorgen haben die US-Börsen zum Wochenschluss belastet. Enttäuschende Daten aus China und Europa nährten die Erwartung der Anleger, dass die Weltwirtschaft abkühlt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel am Freitag um ein Prozent auf 24.344 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab ebenfalls ein Prozent auf 2624 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 1,4 Prozent auf 6977 Punkte.

Für Nervosität sorgte vor allem, dass sich die Industrieproduktion in China im November abschwächte, der Einzelhandel entwickelte sich zudem schlechter als erwartet. Auch das langsamste Wachstum der Euro-Zone seit mehr als vier Jahren bereitete den Anlegern Bauchschmerzen. “Die Aufmerksamkeit verlagert sich vom Handelskrieg zwischen den USA und China auf das, was in der Weltwirtschaft vor sich geht und was das für die Gewinne von US-Unternehmen im Jahr 2019 bedeutet”, sagte Art Hogan vom Handelshaus B. Riley FBR in New York. Sollte sich die Wirtschaft in China und Europa deutlich abschwächen, werde sich das unmittelbar auf die Geschäfte von US-Unternehmen auswirken.

Anleger machten vor allem bei Technologiewerten Kasse. Aktien von Facebook, Amazon und Netflix fielen um bis zu 1,5 Prozent. Papiere von Starbucks brachen um mehr als vier Prozent ein, nachdem der Ausblick der Kaffeehauskette für das Geschäftsjahr 2019 enttäuschte. Bei Belmond sorgte der Luxusgüterkonzern LVMH mit seinem Übernahmeangebot für ein Kursfeuerwerk. Die Aktien schossen um knapp 40 Prozent nach oben auf 24,69 Dollar. Der französische Konzern will die Hotelkette für umgerechnet 2,8 Milliarden Euro kaufen. (Reporter: Medha Singh, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)