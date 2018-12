MÄRKTE-Konjunktursorgen setzen Wall Street zu

Frankfurt, 17. Dez (Reuters) - Die Furcht vor einer Konjunkturabkühlung schmälert Börsianern zufolge die Chance auf eine Weihnachtsrally an der Wall Street. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Montag um jeweils gut ein Prozent. “Wenn der Weihnachtsmann nicht sehr bald auftaucht, werden die US-Aktien das Börsenjahr wohl im Minus beenden”, konstatierten die Analysten der Rabobank.

Gleichzeitig wuchs wegen der anstehenden geldpolitischen Beratungen der Notenbank (Fed) die Anspannung. Allgemein werde mit einer Zinserhöhung gerechnet, sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades. Wichtiger sei daher der Ausblick der Notenbanker. Für Unruhe sorgte allerdings US-Präsident Donald Trump, der via Twitter davor warnte, überhaupt über eine Zinserhöhung nachzudenken.

Zu den Verlieren am US-Aktienmarkt gehörte Goldman Sachs. Die Titel der Investmentbank fielen um etwa zwei Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 169,20 Dollar, nachdem Malaysia das Institut wegen der Verstrickung in die Korruptionsaffäre um den Staatsfonds 1MDB angeklagt hatte. Das Land fordert Schadenersatz in Milliardenhöhe.

Wegen des Skandals um angeblich mit Asbest verseuchtes Babypuder flogen die Papiere von Johnson & Johnson erneut aus den Depots der Anleger und verloren 2,5 Prozent. Wie die Nachrichtenagentur Reuters nach Auswertung von Firmenunterlagen, internen Berichten und vertraulichen Dokumenten berichtet hatte, wusste der Hersteller von Penaten-Babypflege offenbar schon seit Jahrzehnten von der Existenz des gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffes in seinen Pudern.