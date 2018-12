MÄRKTE-Wall Street startet vor US-Zinsentscheid fester

New York, 19. Dez (Reuters) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) ist die Wall Street am Mittwoch höher in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index und der breiter gefasste S&P 500 legten je 0,3 Prozent auf 23.730 beziehungsweise 2554 Punkte zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,4 Prozent auf 6808 Zähler.

Ungeachtet der erneuten Kritik von US-Präsident Donald Trump rechneten Anleger mit der vierten Anhebung des Leitzinses in diesem Jahr. Derzeit liegt er in einer Spanne zwischen 2,0 und 2,25 Prozent. Die Entscheidung wurde für 20.00 Uhr (MEZ) erwartet. Für 2019 dürfte die Fed Analysten zufolge wohl nur noch zwei statt drei weitere Anhebungen signalisieren. An den Finanzmärkten dürfte das gut ankommen. Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda sagte: “Mit einer Weltwirtschaft, die 2019 weniger stark wachsen wird, und angeschlagenen US-Börsen wäre das nicht die beste Zeit für Zinserhöhungen.”

Aktien des Paketdienstes FedEx brachen um mehr als acht Prozent ein, nachdem der Deutsche-Post-Konkurrent seine Gewinnprognose für 2019 gekappt hatte. Die Papiere des Konkurrenten UPS fielen um knapp vier Prozent.

Aktien des Chipherstellers Micron gerieten nach einem trüben Geschäftsausblick unter die Räder und gaben knapp acht Prozent nach. Damit fielen sie auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. (Büros New York und Bangalore geschrieben von Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)