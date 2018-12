MÄRKTE-Wall Street lässt weiter Federn - Apple-Aktien unter Druck

Frankfurt/New York, 20. Dez (Reuters) - Die US-Börsen haben ihre Talfahrt am Donnerstag fortgesetzt. Anleger seien verunsichert wegen des Zinsausblicks der US-Notenbank (Fed), sagte Chefanlagestratege Hussein Sayed vom Brokerhaus FXTM. Viele hätten sich gewünscht, die Fed hätte sich etwas zurückhaltender geäußert zu ihren Zinsplänen für das kommende Jahr. Die Währungshüter hatten am Mittwoch die Zinsen angehoben und durchblicken lassen, 2019 mit zwei weiteren Zinserhöhungen zu rechnen.

Der Standardwerteindex Dow-Jones-Index fiel um 0,4 Prozent auf 23.224 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor ebenfalls knapp ein halbes Prozent auf 2496 Zähler. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 0,4 Prozent ein, und zwar auf 6607 Stellen. Bereits am Mittwoch hatten die US-Börsen deutliche Verluste verzeichnet.

Bei den Einzelwerten standen unter anderem die Titel von Apple im Fokus mit einem Kursverlust von 0,4 Prozent. Der Chiphersteller Qualcomm kann in einem weltweit geführten Patentstreit mit Apple ein Verkaufsverbot für bestimmte iPhones in Deutschland erzwingen. Grund ist laut dem Landgericht München, dass ein bestimmtes elektrisches Bauteil in den Smartphones ein Patent von Qualcomm verletze. Qualcomm-Aktien legten rund ein Prozent zu.

Anleger deckten sich mit Titeln von Blackberry ein, der Kurs stieg um sechs Prozent. Der Hersteller von Software für die Auto- und Technologieindustrie verdiente im vergangenen Quartal mehr als von Analysten erwartet. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)