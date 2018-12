MÄRKTE-Konjunkturdaten geben Wall Street Auftrieb

New York, 21. Dez (Reuters) - Ermutigende Konjunkturdaten beenden die Talfahrt der Wall Street vorerst. Die anhaltende Furcht vor einer US-Konjunkturabkühlung 2019 verhinderte Börsianern zufolge aber eine größere Erholung. Die US-Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Freitag um bis zu 0,5 Prozent.

Das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal fiel nach abschließenden Berechnungen mit 3,4 Prozent zwar etwas geringer aus als zunächst veranschlagt. Damit könnte die weltgrößte Volkswirtschaft im Gesamtjahr aber wie von der US-Regierung erhofft auf ein Wachstum von drei Prozent kommen.

Kopfschmerzen bereite Investoren die Aussicht auf zwei weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank 2019, sagten Börsianer. Sie befürchteten, dass die Fed dadurch die Konjunktur abwürgt. Hinzu komme das Tohuwabohu im Weißen Haus und der drohende Regierungsstillstand, betonte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Der hoch angesehene US-Verteidigungsminister Jim Mattis kündigte im Streit mit US-Präsident Donald Trump seinen Rücktritt an. Außerdem weigert sich Trump, Haushaltsmittel freizugeben, bis der Kongress fünf Milliarden Dollar für den geplanten Bau der Grenzmauer zu Mexiko bewilligt. Damit könnten ab Samstag US-Staatsbedienstete in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden.

Zu den Favoriten an der Wall Street zählte Nike, nachdem der Sportartikel-Hersteller überraschend starke Quartalsergebnisse vorgelegt hatte. Sie verdeutlichten die Fortschritte, schrieb Analyst Sam Poser vom Brokerhaus Susquehanna. Zudem erscheine der Ausblick recht konservativ. Nike-Aktien gewannen 9,2 Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit einem halben Jahr zu. In ihrem Windschatten legten die Titel des Rivalen Under Armour 0,8 Prozent zu. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Medha Singh. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)