MÄRKTE-Wall Street beginnt Handel mit steigenden Kursen

New York, 28. Dez (Reuters) - Die Wall Street hat am Freitag ihre Jahresend-Rally fortgesetzt. Die Kurse legten zu Handelsbeginn auf breiter Front zu. Vor allem Technologie-Werte erhielten einen deutlichen Schub. Der Dow Jones stieg zu Börsenbeginn um 0,32 Prozent auf 2.213 Punkte. Auch der S&P 500 und der Nasdaq-Composite starteten mit einem Plus von jeweils rund 0,6 Prozent.

Tesla- Aktien stiegen zu Handelsbeginn um 2,4 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass Software-Milliardär Larry Ellison und die Personalmanagerin Kathleen Wilson-Thompson als unabhängige Direktoren in die Konzernführung einsteigen.

In Frankfurt hatte der Dax am Freitag mit 1,7 Prozent im Plus geschlossen.