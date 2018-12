MÄRKTE-Wall Street setzt auf Fortschritte im Handelsstreit mit China

Bangalore, 31. Dez (Reuters) - Die US-Börsen sind am letzten Tag des Jahres mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Anzeichen von Fortschritten im Handelskonflikt der USA mit China versetzten die Anleger in Kauflaune. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte knapp ein Prozent auf 23.260 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,8 Prozent auf 2504 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte ein Prozent auf 6649 Punkte.

US-Präsident Donald Trump hatte sich am Samstag optimistisch zu einer baldigen Lösung im Handelsstreit mit China geäußert. Er habe ein “langes und sehr gutes Gespräch” mit Chinas Präsident Xi Jinping geführt, schrieb er auf Twitter. Es seien “große Fortschritte” erzielt worden. Davon profitierten Firmen wie Caterpillar oder Boeing, die 1,5 beziehungsweise 1,8 Prozent an Wert gewannen.

Trotz des positiven Ausklangs dürfte 2018 das schlechteste Börsenjahr in den letzten zehn Jahren sein. Der S&P hat dieses Jahr sieben Prozent eingebüßt, der Dow 6,7 Prozent und der Nasdaq 4,6 Prozent. (Reporter: Shreyashi Sanyal, geschrieben von Kerstin Dörr redigiert von Olaf Brenner)