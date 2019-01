MÄRKTE-Deutliche Kursverluste an US-Börsen zum Jahresstart

New York, 02. Jan (Reuters) - Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft ziehen sich Anleger am ersten Handelstag des neuen Jahres aus US-Aktien zurück. An der Wall Street gaben die New Yorker Leitindizes zur Eröffnung am Mittwoch deutlich nach. Der Dow Jones verlor 1,2 Prozent auf 23.041 Punkte, der S&P 500 1,3 Prozent auf 2474 Zähler und der Nasdaq-Index 1,6 Prozent auf 6527 Stellen.

“Anleger machen sich Sorgen um das Wachstum 2019”, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses ThinkMarkets. Daher parkten sie ihr Geld derzeit lieber in “sicheren Häfen”. Die “Antikrisen-Währung” Gold verteuerte sich um bis zu 0,5 Prozent auf ein Sieben-Monats-Hoch von 1288,66 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Die gestiegene Nachfrage nach US-Staatsanleihen drückte die Rendite der zehnjährigen Titel zeitweise auf ein Elf-Monats-Tief von 2,647 Prozent.

Genährt wurde der Konjunkturpessimismus von enttäuschenden Daten aus China. Das Stimmungsbarometer der dortigen Einkaufsmanager fiel im Dezember erstmals seit gut eineinhalb Jahren unter die Schwelle von 50 Punkten, die ein Wachstum der Industrie signalisiert. Zu schaffen macht Investoren außerdem der schwelende Zollstreit zwischen den USA und China sowie das Tauziehen um den neuen US-Haushalt.

Aus den Depots flogen unter anderem die Aktien wachstumsstarker Konzerne. Amazon gaben 2,1 Prozent nach. Apple sanken zwei Prozent, Facebook 0,5 Prozent, Netflix drei Prozent und die Google-Mutter Alphabet 1,1 Prozent.