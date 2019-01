MÄRKTE-Hoffnung auf Handelseinigung treibt Wall Street an

Frankfurt, 09. Jan (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit hilft den US-Börsen weiter nach oben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte am Mittwoch 0,5 Prozent auf 23.907 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 2583 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,5 Prozent auf 6931 Punkte zu. Damit lag die Wall Street den vierten Tag in Folge im Plus.

China und die USA haben ihre jüngste Gesprächsrunde über eine Lösung des Handelstreits in Peking beendet und wollen in Kürze Ergebnisse präsentieren, wie das chinesische Außenministerium mitteilte. Einem chinesischen Medienbericht zufolge soll dies am Donnerstagmorgen geschehen. “Jede Entwicklung, die möglicherweise zu einer Lösung führt, wird für die Märkte hilfreich sein”, sagte Derivate-Experte Randy Frederick vom Handelshaus Charles Schwab.

Auch die Ölpreise zogen in Erwartung einer Entspannung im Zollstreit um mehr als zwei Prozent an, was Energietitel beflügelte. Papiere von Exxon und Schlumberger lagen bis zu 1,4 Prozent höher.

Bei den Einzelwerten stand zudem Apple im Fokus der Anleger. Wegen der schwächelnden Nachfrage vor allem in China sollen einem Medienbericht zufolge zunächst weniger iPhones hergestellt werden. Von Januar bis März seien rund zehn Prozent weniger Smartphones angefordert als zunächst geplant, meldete die “Nikkei Asian Review” unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Apple-Aktien lagen 0,1 Prozent im Minus. (Reporter: Sruthi Shankar, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)