MÄRKTE-Gewinnmitnahmen drücken Wall Street ins Minus

Frankfurt, 11. Jan (Reuters) - Nach fünf Tagen mit Kursgewinnen in Folge streichen einige US-Anleger Gewinne ein. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Freitag um bis zu 0,7 Prozent. Abwarten und Tee trinken sei derzeit das Motto, sagte Mark Grant, Chef-Anlagestratege der Investmentbank B. Riley FBR.

Fehlende Details zu den Ergebnissen der jüngsten Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Zollstreits hielten Anleger von weiteren Käufen zurück, sagten Börsianer. US-Finanzminister Stephen Mnuchin rechnet mit einem Besuch des chinesischen Chef-Unterhändlers in Washington noch vor Ende des Monats. Außerdem warteten Investoren gespannt auf den Auftakt der Bilanzsaison in der kommenden Woche. Sie werden die Zahlen und Ausblicke der Unternehmen auf Anzeichen für eine Abkühlung der Konjunktur abklopfen.

Zu den größten Verlierern am US-Aktienmarkt zählte Activision Blizzard mit einem Kursminus von zwölf Prozent. Die Macher von “Call of Duty” und “Candy Crush” reichen ihre Computerspiel-Reihe “Destiny” an den Konkurrenten Bungie weiter. Dies könnte die Activision-Bilanz 2019 und 2020 beeinträchtigen, warnten die Analysten des Vermögensverwalters Cowen.

Für die Papiere von General Motors (GM) ging es dagegen um mehr als sieben Prozent nach oben. Der Autobauer stellte für das abgelaufene Jahr einen Gewinn über den bisherigen Erwartungen in Aussicht und peilt 2019 einen weiteren Anstieg an. Im Windschatten von GM gewannen die Titel von Ford 2,7 Prozent.